Провинциальные пикеты. Барнаульцы протестуют в защиту сквера по-одиночке

Жительница Барнаула Татьяна Труфанова продолжает сражаться против строительства гостиницы на месте сквера. Напомним, в Барнауле на площади Сахарова планируют построить отель международной сети Radisson.

После одиночного пикета с лозунгами «Оставьте горожанам сквер!», «Посадите деревья у Сеятеля и театра!» Татьяна начала сбор подписей под письмом губернатору на эту тему (кто хочет подписать письмо в адрес губернатора, можно связаться с Татьяной Труфановой по номеру 8-913-029-87-07). Кроме нее на пикеты за эти дни вышли еще шесть человек, а известный красный блогер Юрий Красильников создал петицию, адресованную группе компаний Radisson Hotel Group. Юрий призывает поменять планы по строительству отеля в центральном сквере краевой столицы.

- Я надеюсь, что каждый день будут находиться горожане, которые будут держать в руках плакаты, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна.

- Мы в Сибири совсем задолблены…- вздохнула Татьяна. - В том же Екатеринбурге взяли и всем миром отстояли сквер. А здесь, даже когда я одна вышла, стали искать подвох. Но у меня это сердечный порыв и - да, личный интерес. Я специально покупала квартиру в этом районе, на Деповской. Может быть, если бы я жила на Сулиме, то была бы более равнодушной. Но вообще, знаете, у нас неверие в себя, друг друга. Это главная проблема. Чувство плеча совершенно потеряно. Все боятся, что будут высмеяны, что их обвинят в хайпе.

Барнаульский писатель Владимир Токмаков, до этого практически в одиночку воевавший за спасение исторической усадьбы купца Михайлова в Барнауле, также считает, что провинция откладывает отпечатки на психологию.

- Наши люди не хуже, чем на Урале. Просто люди, которые живут в глубокой провинции, могут быть менее граждански активны, реже устраивают публичные акции, это в менталитете людей, которые находятся в малых городах России, - говорит Токмаков.

- Не знаю, почему у вас там так глухо, - поделилась с «Комсомолкой» Марина, одна из участниц акций протеста в Екатеринбурге. - У нас люди очень любят свой город, и, как сказал бывший мэр Евгений Ройзман: «Потенциал протеста был высок, и люди дали понять, что в полуторамиллионном индустриальном городе ни в одном сквере ничего не имеют права строить».

Тот факт, что появление отеля Radisson придаст Барнаулу более высокий статус, очевидно. Однако, хочется, чтобы и «овцы были целы, и волки сыты». Поэтому, по мнению, пикетирующих, место для строительства гостиницы должно быть выбрано там, где не придется вырубать деревья и уничтожать скверы.

Как вы считаете, где можно построить отель Radisson в Барнауле? Звоните к нам в редакцию по тел. (3852) 722-005 и делитесь своим мнением.

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Макет будущего отеля, который, кстати, стоит 500 тысяч рублей, представил потенциальный инвестор, совладелец компании «ПремиумСтрой-Алтай», первый заместитель генерального директора Иван Лужаев:

- Отель представляет классическое здание в стиле сталинского ампира. Это 6-8 этажный объект, который вписывается в инфраструктуру города. Предусмотрены все замечания – чтобы не закрывать соседнюю пятиэтажку, сохранить часть зеленого сквера. Основная концепция – открытость для всех. Все люди смогут погулять по территории насаждений (подробнее)