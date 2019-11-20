Тепло появилось в барнаульских домах после коммунальной аварии
В Барнауле после коммунальной аварии 20 ноября полностью восстановили теплоснабжение.
- В 19:30 аварийно-восстановительные работы по адресу проспект Ленина, 142, завершены. Социально значимых последствий не допущено, - сообщили в управлении МЧС по Алтайскому краю.
В целом для ликвидации последствий привлекали 16 единиц техники и 31 человека (от МЧС семь человек и две единицы техники).
Напомним, ночью 20 января произошло повреждение на теплосети. Без тепла и горячей воды оказались жители 26 домов (на ул. Чеглецова, П. Сухова, Чудненко, пр. Ленина), а также два детсада.
В двух районах города был объявлен режим повышенной готовности. Если бы в течение 24 часов с момента аварии повреждение не устранили, решался бы вопрос о введении режима ЧС.
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В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
ИСТОЧНИК KP.RU