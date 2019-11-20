В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 06:02 2019-11-20T06:02:39+03:00

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На оперативном совещании первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк 20 ноября объявил режим повышенной готовности в двух районах Барнаула. На проспекте Ленина, 142 (пересечение с ул. Горно-Алтайская) сегодня произошла коммунальная авария.

По словам директора БТСК Александра Гросса, к работам аварийная бригада приступила еще в 6 утра, сил и средств для ликвидации аварии у компании достаточно. Для поддержания температурного режима в домах специалисты обеспечивают принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети. Ведется мониторинг температурного режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/744854" frameborder="0"></iframe> Ремонтные работы.

Управление города также готово разместить два пункта временного проживания, на месте аварии организовали дежурство, был выставлен пост ГИБДД. Отмечается, что дорога не перекрыта, рабочие очищают проезжую часть и обрабатывают антигололедными реагентами. Пострадавшим жильцам также готовы предоставить порядка 100 обогревателей.

Сейчас жильцов оповещают о случившемся, на подъездах развешивают объявления, вскоре проведут и обход по квартирам. Под ограничение теплоснабжения попали 2,5 тысячи человек (26 жилых домов и 2 детский сада).

ИСТОЧНИК KP.RU