В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
На оперативном совещании первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк 20 ноября объявил режим повышенной готовности в двух районах Барнаула. На проспекте Ленина, 142 (пересечение с ул. Горно-Алтайская) сегодня произошла коммунальная авария.
По словам директора БТСК Александра Гросса, к работам аварийная бригада приступила еще в 6 утра, сил и средств для ликвидации аварии у компании достаточно. Для поддержания температурного режима в домах специалисты обеспечивают принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети. Ведется мониторинг температурного режима.
Ремонтные работы.
Управление города также готово разместить два пункта временного проживания, на месте аварии организовали дежурство, был выставлен пост ГИБДД. Отмечается, что дорога не перекрыта, рабочие очищают проезжую часть и обрабатывают антигололедными реагентами. Пострадавшим жильцам также готовы предоставить порядка 100 обогревателей.
Сейчас жильцов оповещают о случившемся, на подъездах развешивают объявления, вскоре проведут и обход по квартирам. Под ограничение теплоснабжения попали 2,5 тысячи человек (26 жилых домов и 2 детский сада).
ИСТОЧНИК KP.RU