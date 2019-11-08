В Барнауле появилась рабочая группа по вопросу строительства отеля Radisson

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-08T18:03:05+03:00

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В Барнауле появилась рабочая группа по поиску новых участков для возможного строительства отеля Radisson. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Создать такой «совет» ранее поручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, когда в качестве возможного варианта в качестве строительной площадки отмели сквер на площади Сахарова. В рабочую группу вошел заместитель гендиректора компании-инвестора «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев, от краевых властей - начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых и главный архитектор региона Виктор Четошников.

Компанию им составили председатель правления краевой организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров, депутат Барнаульской гордумы и директор строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова, а также председатель комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Аристов. Возглавит группу замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Пока анонсирован лишь старт работы, а возможные участки для стройки не называются. Однако на фото к публикации на сайте мэрии Барнаула запечатлен участок улицы Папанинцев на пересечении с проспектом Красноармейским (неподалеку от ЖК «Анастасия»). Там есть заросшее кленом и кустарниками свободное место. Не исключено, что эта территория рассматривается властями и инвестором.

Напомним, новость о возможном появлении гостиницы Radisson на площади Сахарова спровоцировала серию одиночных пикетов горожан, выступающих против. Ранее инициаторы строительства отеля заявляли, что их не устроит площадка за пределами центра города.

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ИСТОЧНИК KP.RU