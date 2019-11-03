Мария Бутина показала свой новый российский паспорт

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-03T15:55:37+03:00

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Мария Бутина получила новый российский паспорт. Фото документа она выложила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Я - снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт", - написала девушка.

По словам Марии, прежний внутренний российский паспорт у нее отобрали сотрудники ФБР и "подло" не вернули. Девушка предположила, что они сохранили документ у себя "с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств".

Напомним, Мария Бутина отбывала наказание в США за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка отсидела почти 18 месяцев - с середины июля 2018 года по конец октября 2019 года. Ее освободили на 10 дней раньше срока.

По прибытию на родину Бутина поблагодарила всех, кто содействовал ее возвращению, а также дала интервью федеральным СМИ. Мария рассказала, что ее допрашивали 52 часа практически без перерывов, а пережить заключение ей помогало жесткое расписание, спорт и христианская вера.

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ИСТОЧНИК KP.RU