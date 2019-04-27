Уроженка Барнаула Мария Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы в США

26 апреля уроженке Барнаула Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже в пользу России и в незаконной работе на правительство РФ, огласили приговор в зале суда в США. Россиянка приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Бутиной зачли девять месяцев, которые она провела в заключении в ожидании решения суда. По словам судьи, нарушение, которое Мария признала, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США. Тем не менее, прокурор отметил, что девушка «заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием».

После отбытия срока Бутина будет депортирована в Россию. На заседании она сказала, что сожалеет о своих действиях, которые нанесли ущерб отношениям России и Америки.

Ранее сообщалось, что россиянка частично признала вину по обвинению в участии в сговоре с целью нанесения вреда США.

В Госдуме уже прокомментировали приговор. Как отметил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, решение суда является излишне строгим.

- Приговор Марии Бутиной излишне строг. Вердикт вынесли, несмотря на требования защиты ограничиться уже отбытым 9-месячными сроком, большую часть из которого россиянка содержалась в одиночной камере. Теперь девушка будет вынуждена провести еще столько же времени в американской тюрьме, прежде чем ее депортируют домой. И такое решение было принято лишь на основании показаний о том, что Мария якобы действовала от лица российских властей. Несправедливо, на мой взгляд, - сказал Леонид Слуцкий.

Отец Марии Валерий Бутин комментировать приговор отказался.

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