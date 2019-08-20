The New York Times: Мария Бутина встречалась с еще одним американцем, который «стучал» на нее в ФБР

Американская газета The New York Times рассказала об отношениях заключенной в США уроженки Барнаула Марии Бутиной и Патрика Бирна - исполнительного директора онлайн-ретейлера Overstock.com. Журналист Майкл Коркери сообщил о том, что они поддерживали романтические отношения с 2015 года и обменивались текстовыми сообщениями.

«Люди в черном»

Мария Бутина отбывает наказание в США за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушку освободят не раньше конца октября - начала ноября 2019 года, и после этого, вероятно, вышлют из страны.

Ранее американские СМИ писали, что Бутину связывали романтические отношения с 56-летним гражданином США Полом Эриксоном, который якобы помогал ей налаживать неофициальные контакты в США — в частности, с Национальной стрелковой ассоциацией. Позднее его обвинили в мошенничестве, не связанном с делом Бутиной.

Теперь всплыла новая история. Как пишет The New York Times, Мария Бутина и Патрик Бирн встретились на либертарианской конференции в Лас-Вегасе в июле 2015 года, где обсуждали Милтона Фридмана, Антона Чехова и Джона Локка.

Мария Бутина и Патрик Бирн. Фото: скриншот сайта www.nytimes.com

Компания Overstock.com выпустила релиз, в котором было сказано, что Бирн принимал участие в федеральном расследовании вмешательства России президентских выборов 2016 года. По его словам, он помогал сотрудникам правоохранительных органов - он назвал их «людьми в черном».

В течение двух дней после выхода релиза акции компании упали более чем на 30%. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил, что она была «вовлечена в романтические отношения» с Бирном.

По словам самого Бирна, правительственные чиновники инструктировали его о том, как взаимодействовать с Бутиной. При этом он считает, что сотрудники правоохранительных органов недостаточно качественно рассматривали ее дело.

В интервью г-н Бирн сказал, что он все еще «очень любит» Бутину.

«Мария должна вернуться домой и однажды стать президентом России. Это лучшее, что может случиться с Россией и США», - сказал мужчина.

Как развивались отношения Марии и Патрика

Также Бирн рассказал о том, как произошла их первая встреча на конференции. Мария представилась и сказала, что хочет обсудить с ним деятельность ее общественной организации «Право на оружие», но он не заинтересовался. Тогда она рассказала, что работала на высокопоставленного чиновника в Центральном банке России и предложила Бирну поехать в Москву, чтобы поговорить о технологии блокчейна. В итоге они договорились встретиться в номере отеля на следующий день.

Мария Бутина. Фото: vk.com/butina_maria

По словам Бирна, во время второй встречи они обсуждали историю, литературу и философию России. «Она сказала: «Вы очень известный человек в России», - вспоминает он.

Бирн подозревал, что истинные намерения Бутиной могут быть совсем другими. В конце концов, по его словам, он начал общаться с ФБР и передавать службе информацию об их отношениях.

После конференции Бирн и Бутина переписывались. Они еще раз встретились в отеле Bowery в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. Бирн, называя себя «56-летним холостяком», сказал, что это было романтическое свидание. Пара встречалась еще несколько раз в разных городах США, Мария была в гостях у Патрика в его доме в Юте.

В ходе визитов, по словам Бирна, Бутина все чаще говорила о встречах или стремлении встретиться с людьми, участвующими в президентских кампаниях Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, а также сенаторов Теда Круза из Техаса и Марко Рубио из Флориды. Это насторожило Бирна, и он продолжил сотрудничество с ФБР.

Адвокат: «Он разжигал в ней любовь»

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл считает, что Мария была просто амбициозным человеком, надеющимся продвинуть свою карьеру, улучшив отношения между Соединенными Штатами и Россией. 25 июля он написал письмо генеральному инспектору Министерства юстиции США, в котором обратил внимание на то, что Патрик Бирн «действовал по указанию» правительства и федеральных агентов, разжигая в девушке романтические чувства. Адвокат призвал должностных лиц дополнительно изучить эту ситуацию.

Мария Бутина.

«Бирн является заслуживающим доверия источником информации, который, на мой взгляд, мало что может выиграть, но многое может потерять, раскрывая отношения с Марией. Его заявления заслуживают расследования», - заявил Дрисколл.

Марию Бутину арестовали летом 2018 года как агента влияния России. Весной 2019-го ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Девушка частично признала вину, а в мае попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов - ее долг на тот момент превысил 50 миллионов рублей.

Фонд защиты национальных ценностей перевел 5 млн рублей в помощь Марии. Российский фонд мира перечислил ее адвокатам 1 миллион рублей. В Рунете работает сайт Фонда Марии Бутиной, на котором есть информация о том, как помочь девушке.

В июне 2019 года ее отец Валерий Бутин рассказывал, что девушка обучает женщин, отбывающих срок вместе с ней, математике и английскому языку, преподает теорию вероятности и обществоведение - в том числе основы демократической системы США.

Что говорит отец Марии

«Комсомолка» связалась с отцом Марии, Валерием Бутиным. Он сообщил, что знает об этой ситуации, как и все, из публикаций прессы. «Каких-то особенных источников у меня нет», - заявил мужчина.

Барнаулец сказал, что сторона обвинения должна была предоставить эту информацию суду и защите - так обязывает закон.

Зарисовка из зала суда во время процесса над Марией Бутиной. Фото: скриншот со страницы vk.com/butina_maria

- Эти нюансы могли облегчить участь дочери - возможно, уменьшить срок. То, что они скрыли эту информацию, является нарушением законодательства штата. Вероятно, их накажут, но нам от этого не будет ни холодно, ни жарко. В любом случае нового рассмотрения дела не планируется, апелляция если и будет, то после того, как Маша освободится.

Срок освобождения Марии Бутиной, по словам ее отца, назначен на 25 октября. Предпосылок для его сокращения либо увеличения пока нет.

- Я с ней говорил в воскресенье, 18 августа. Она работает, без дела не сидит. Состояние у нее хорошее, настроение неплохое - лучше, чем было раньше - всем известно, что условия в федеральной тюрьме намного лучше, чем в учреждениях временного содержания.

Что касается средств на оплату услуг адвокатов, то, по словам Валерия Бутина, им пока не удалось собрать и половину суммы. После того, как Марию депортируют, она, скорее всего, приедет в Барнаул.

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