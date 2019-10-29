2019-10-29T04:40:18+03:00
Общество

Мария Бутина вернулась в Барнаул

Самолёт приземлился 29 октября в 5:11
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: личная страничка в соцсетях героя публикацииФото: личная страничка в соцсетях героя публикации
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Уроженка Барнаула Мария Бутина, которую 25 октября освободили из американской тюрьмы и депортировали в Россию, прилетела на малую родину.

Сегодня, 29 октября, в 05:11 по местному времени Мария прилетела в Барнаул. Там ее встретили родственники и друзья.

Напомним, 25 октября Марию отправили из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами. Оттуда депортировали в Москву. Так 26 октября в аэропорту Шереметьево девушку встретил ее отец и несколько десятков журналистов.

Уроженку Барнаула ранее обвинили в сговоре с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также в том, что девушка вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. За это Марию приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Позже удалось сократить срок заключения в американской тюрьме на 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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