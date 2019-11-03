В Алтайском крае хотят объединить две психбольницы

СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-03T07:44:59+03:00

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Алтайскую краевую психиатрическую больницу №1 намерены присоединить к Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю. К. Эрдмана. 29 октября правительство Алтайского края выпустило об этом постановление с подписью губернатора, сообщает "Политсибру".

В документе сказано, что преобразования проводят с целью оптимизации системы здравоохранения Алтайского края. Процесс объединения будет контролировать региональный минздрав.

Алтайская краевая психиатрическая больница №1 существует с 25 октября 1954 года. Организация располагается в селе Боровиха Первомайского района. Стационар медучреждения рассчитан на 180 пациентов. В штате трудятся 14 человек.

В больницу ищут двух врачей: невролога и специалиста лабораторной диагностики, причем каждого на 0,25 ставки за зарплату до 3200 рублей в месяц.

Психиатрическая больница им. Эрдмана существует с 1948 года. В ее состав входят два диспансера – на ул. Луговой и ул. Чехова, амбулаторное психотерапевтическое отделение – на ул. Партизанской, и стационарные подразделения - на ул. Суворова и в поселке Березовка Первомайского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU