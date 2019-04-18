На Алтае у психиатрической клиники сорвало крышу

На Алтае из-за сильного ветра у психиатрической клиники сорвало крышу. ЧП произошло в четверг, 18 апреля, в поселке Боровиха Первомайского района.

- Все случилось около 8.30 утра. Крышу сорвало с лечебного корпуса. К счастью, никто не пострадал. Мы продолжаем работу в штатном режиме, пациенты никуда не переводились, - рассказали корреспонденту «КП на Алтае» в краевой психиатрической больнице №1.

По данным краевого управления МЧС, это деревянная крыша с металлической обрешеткой. Помощь спасателей по разбору кровли почти не потребовалась. Как уточнили в больнице, они будут восстанавливать крышу своими силами.

- Мы уже вызвали подрядчика, сумму ущерба пока не можем назвать, - сообщили в клинике.

На Алтае 18 апреля порывы ветра достигают 17-22 метров в секунду, местами 25-27 метров в секунду. Из-за шторма в нескольких поселках Барнаула прекратилась подача воды и электроснабжения. Не обошлось без происшествий на улицах города - так, на улице Кулагина ветром снесло остановку, а возле парка "Изумрудный" упал светофор. Этот момент попал на видеорегистратор.

Остановку повалило на улице Кулагина. Фото: Дмитрий Барсуков

Фото: Данил Новохрестов