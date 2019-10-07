2019-10-07T11:56:34+03:00
Происшествия

В центре Барнаула бегала и пела голая женщина

БОРЗОВ Денис
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Голая женщина в центре Барнаула. Фото: скрин с видео "Подслушано Барнаул"Голая женщина в центре Барнаула. Фото: скрин с видео "Подслушано Барнаул"
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В центре Барнаула голая женщина устроила шоу для всех утренних прохожих. Примерно в 8.30 утра она бродила по проспекту Ленина. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Барнаул».

Прямо у здания администрации Алтайского края, на подходе к памятнику Владимиру Ленину она бегала и выкрикивала песни. Женщина быстро привлекла к себе внимание, в первую очередь, полицейских.

Правоохранители пошли по пятам голой дамы, но она их заметила и попыталась убежать. Женщина вела себя неадекватно, судя по всему, виной тому осеннее обострение. Существует также версия о том, что она находилась под воздействием алкоголя или наркотиков, но это пока не подтверждается.

Полицейские поймали женщину, а она лишь стала кататься по асфальту, воспринимая все происходящее, как игру. Очевидцы сообщают, что у женщины была с собой сумка с кедами и разбитой бутылкой. Сейчас нудистка находится в отделе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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