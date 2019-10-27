«На дорогах гибнут батальоны»: Александр Розенбаум высказался о жуткой аварии на Алтае

Артист Александр Розенбаум в Инстаграме эмоционально высказался о страшной аварии, которая унесла жизнь восьмерых человек на Алтае (в том числе ребенка). А также в целом о ситуации с автоперевозчиками в России.

«8 человек - за одно столкновение!!!!!! Алтай. Вы ездили на миниавтобусах, маршрутках? Я, как ни странно, ездил. Это ужас. За рулем - кто угодно, кроме профи... На дорогах погибают в мирное время - батальоны. В год - полки. Начальники! Вы, вообще, решите, когда-нибудь, что-нибудь с кадрами, перевозящими граждан нашей многострадальной страны???» (отметим, что в данной аварии предполагаемым виновником является все же не водитель микроавтобуса, а «Ниссана», который выскочил на встречку, - прим. ред.)

rozenbaum.ru 8 человек - за одно столкновение!!!!!!Алтай. Вы ездили на миниавтобусах, маршрутках?Я, как ни странно, ездил.Это ужас. За рулем - кто угодно, кроме профи.

Розенбаум привел пример - как обстояли дела в сфере автоперевозок в советское время.

«В СССР людей перевозили только первоклассные водители, специально обученные, сдававшие экзамены. Контроль - тотальный. Линейно-контрольные службы. И так далее... Контингент водителей мы видели, и многих знали. Мужики внушали уважение. Сегодня - катастрофа!!! Погибшим - Царствия Небесного».

В конце поста певец попросил прощения:

«Если допустил ошибку в определении виновника аварии - приношу извинения невиновному».

Напомним, авария произошла утром 26 октября на трассе Барнаул-Алейск. Водитель «Ниссан Пресаж» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато». В микроавтобусе находились женщины из народного коллектива «Сударушка», которые ехали на концерт в Барнаул.

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