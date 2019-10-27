2019-10-27T07:41:21+03:00
Происшествия

В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб

САПОЖКОВА Александра
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Смертельное ДТП произошло 26 октября в 9 часов утра в Рубцовске.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, на Рубцовском тракте столкнулись "Тойота Чайзер" и пассажирский автобус.

По предварительным данным полиции, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом, в котором было пять пассажиров.

- Из них пострадала одна пассажирка, которой была оказана медицинская помощь. Водитель "Тойты Чайзер" погиб, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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