В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб
Смертельное ДТП произошло 26 октября в 9 часов утра в Рубцовске.
Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, на Рубцовском тракте столкнулись "Тойота Чайзер" и пассажирский автобус.
По предварительным данным полиции, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом, в котором было пять пассажиров.
- Из них пострадала одна пассажирка, которой была оказана медицинская помощь. Водитель "Тойты Чайзер" погиб, - рассказали в полиции.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU