В Барнауле водитель сбежал после серьезного ДТП

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-26T07:10:06+03:00

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В Барнауле ночью 26 октября произошло серьезное ДТП с участием трех иномарок. О случившемся сообщили очевидцы в городском сообществе «Барнаул 22».

ДТП случилось на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Никитина. На перекрестке «Марк» врезался во внедорожник, также пострадала еще одна иномарка. От удара «Марк» серьезно помяло.

По словам очевидцев, виновник аварии на «Марке» уточнил у пассажира жив ли он, после утвердительного ответа мужчина сбежал с документами с места аварии.

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II на перекрёстке допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 200 под управлением водителя, 1986 года рождения. После столкновения автомобили допустили столкновение с автомобилем Nissan Wingroad под управлением водителя, 1986 года рождения. После ДТП водитель автомобиля Toyota Toyota Mark 2 с места ДТП скрылся», - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водителю «Тайоты» и 18-летней пассажирке «Ниссана» оказали помощь на месте. Еще трое – 29-летний мужчина, 22-летняя и 19-летняя девушки были доставлены в горбольницу №1. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU