2019-10-16T14:34:11+03:00
Общество

Алтайский справедливоросс возглавит госструктуру в правительстве

Владислав Вакаев будет заниматься проблемами парка «Изумрудный»
Анастасия Корягина
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Владислав Вакаев. Фото: личная страница Владислава Вакаева в www.facebook.comВладислав Вакаев. Фото: личная страница Владислава Вакаева в www.facebook.com
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При правительстве Алтайского края решили создать учреждение, которое будет курировать парк культуры и отдыха «Изумрудный». Об этом сообщает telegram-канал «Алтайские крайности». Информацию уже подтвердили в правительстве.

По данным источника, подразделение будет состоять из 20 человек. В их обязанности будет входить уход за парком и проведение там различных мероприятий. Руководителем учреждения станет депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Сам Вакаев пока не комментирует свое назначение. Он занимался судьбой парка на общественных началах после того, как суд признал виновным в незаконной вырубке более 500 деревьев арендатора парка - Владимира Фишера, руководителя компании «Лидер».

Вырубки в парке Изумрудном. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вырубки в парке Изумрудном.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее инициативная группа «Народный парк» пыталась включить «Изумрудный» в программу «Комфортная городская среда». Вакаев входил в другую группу - «ГорСад», которая разрабатывала проект возрождения парка.

Краевые власти обсуждали два варианта будущей судьбы парка - создание отдельной управляющей структуры либо передача его казенному «Алтайскому фонду имущества».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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