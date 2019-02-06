Как в Барнауле будут спасать парк «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-06T10:33:23+03:00

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После того, как бывший арендатор оставил некогда зеленый парк «Изумрудный» голым, горожане решили взять все в свои руки и «вдохнуть» в него хоть немного жизни. На днях эксперты и общественники собрались, чтобы обсудить план реанимации парка.

- Нужно дождаться, чтобы растаял снег, и определить, что там осталось. Прежде всего, необходим генплан. Я готов взять на себя такое обязательство и сделать его бесплатно в течение недели и согласовать в комитете по архитектуре. После нужно будет отработать дендроплан, - рассказал архитектор Станислав Зенков изданию «Политсбиру».

Он пояснил, что генплан определяет места, где нужно сажать деревья и кусты, а дендроплан – это уже работа с сортами деревьев, и это особое искусство. Большой работы в парке проделывать не нужно.

- Его просто необходимо привести в порядок и поставить на контроль, - отметил архитектор.

Многие общественники поддерживают такое решение и предлагают просто ограничиться посадками деревьев и кустов, чистыми аллеями и лавочками. Кроме того, общественники будут требовать не передавать парк снова в аренду, а оставить на балансе города - чтобы впредь не было таких бессовестных вырубок деревьев.

Архитектор отметил, что помимо вырубки в парке имеются и другие нарушения.

- Я просто ужаснулся. Нарушений столько, что диву даешься. Так, вдоль аллеи, ведущей к планетарию, проложили высоковольтную линию, и для этого выстригли такую лысину. Нормами запрещено прокладывать их воздушным образом! Надо было пройти кабелем по земле. Все сделано в угоду бизнесу по-дешевке, - заключил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU