В Барнауле обсудили будущее парка «Изумрудный»
Чиновники и общественники, архитекторы и предприниматели, политики и экологи обсудили будущее «Изумрудного» парка на открытой дискуссии, которая прошла 28 мая в издательском доме «Алтапресс».
По большому счету рассматривались три концепции, которые во многом перекликались своими идеями. Все они предусматривают восстановление зеленых насаждений.
В частности архитектор Петр Анисифоров предложил создать в парке уголок Горного Алтая, засадив его уникальными растениями.
После обсуждения разных идей стало понятно, что в парке хотят сделать площадки для активного отдыха взрослых и детей. Отдельно было озвучено, что необходимо создать зону покоя в том месте, где находятся захоронения.
Группа, которую возглавляет политик Станислав Вакаев, предложила переименовать «Изумрудный» в «ГорСад». Авторы этой идеи хотят сделать парк всесезонным и проводить здесь праздники, фестивали, концерты и выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU