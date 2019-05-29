В Барнауле обсудили будущее парка «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-29T12:36:09+03:00

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Чиновники и общественники, архитекторы и предприниматели, политики и экологи обсудили будущее «Изумрудного» парка на открытой дискуссии, которая прошла 28 мая в издательском доме «Алтапресс».

По большому счету рассматривались три концепции, которые во многом перекликались своими идеями. Все они предусматривают восстановление зеленых насаждений.

В частности архитектор Петр Анисифоров предложил создать в парке уголок Горного Алтая, засадив его уникальными растениями.

После обсуждения разных идей стало понятно, что в парке хотят сделать площадки для активного отдыха взрослых и детей. Отдельно было озвучено, что необходимо создать зону покоя в том месте, где находятся захоронения.

Группа, которую возглавляет политик Станислав Вакаев, предложила переименовать «Изумрудный» в «ГорСад». Авторы этой идеи хотят сделать парк всесезонным и проводить здесь праздники, фестивали, концерты и выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU