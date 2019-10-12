На Алтае произошло очередное землетрясение

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-12T11:12:46+03:00

Регион трясло буквально три дня назад, и вот опять

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В горах Республики Алтай произошло землетрясение. Толчок магнитудой 3,3 зафиксировали вечером 11 октября. Об этом сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в горной местности в Улаганском районе. Интенсивность колебаний там составила 3,8 балла.

Напомним, трое суток назад на Алтае уже было землетрясение: ночью 9 октября в Онгудайском районе зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,2.

Последнее ощутимое землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Республике Алтай утром 13 сентября. У многих жителей региона качалась мебель, в некоторых домах появились трещина на стенах и даже кафеле. Жители Алтайского края, Кузбасса и Новосибирской области также ощутили толчки. После этого в течение нескольких дней специалисты фиксировали афтершоки более низкой магнитуды.

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ИСТОЧНИК KP.RU