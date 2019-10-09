На Алтае снова случилось землетрясение

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-09T08:15:15+03:00

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На Алтае за последний месяц случилась волна сейсмической активности. Этой ночью в Онгудайском районе Республики Алтай заметили новые подземные толчки.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, магнитуда составила 4,2, а интенсивность колебаний в эпицентре - 5,2 балла. Сообщений от жителей о серьезных толчках в жилых помещениях не поступало.

Напомним, за последний месяц это уже четвертое землетрясение на территории региона. Эксперты отмечают, что это нормальное явление для Республики Алтай. Подобные толчки после первой сейсмоактивности – это афтершоки.

Первое землетрясение случилось утром 13 сентября. Тогда жители Республики Алтай и Алтайского края почувствовали явные подземные толчки. Жители многоэтажек сообщали о «прыгающих» стаканах, вазах и двигающейся мебели. Всего за час было зарегистрировано три толчка.

ИСТОЧНИК KP.RU