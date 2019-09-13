«Диван в одну сторону, я – в другую»: на Алтае в пятницу 13-го произошло землетрясение

Жители Республики Алтай и Алтайского края ощутили сильные подземные толчки. Землетрясение произошло в пятницу, 13 сентября.

По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, эпицентр находился в 30 километрах севернее села Акташ в Улаганском районе. Первый толчок магнитудой 5,3 был зарегистрирован в 11.15. В 11.29 произошел второй толчок магнитудой 5,1.

В республиканском МЧС заверили, что жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена. Сейчас спасатели Улаганского района обследуют здания, чтобы выявить возможные повреждения.

В Алтайском крае землетрясение ощутили жители Барнаула, Заринска и Бийска. Особенно, это было заметно на верхних этажах - там качались люстры, двигалась мебель, открывались и закрывались двери.

- У меня квартира на девятом этаже. Я был дома, вдруг диван поехал в одну сторону, а я сам в другую. Я понял, что-то не так. Посмотрел на аквариум - в нем вода качается. Это было в начале 12-го, - рассказал житель Барнаула Евгений Харитонов.

- На улице Ткацкой почувствовала. Думала, с ума схожу от работы, оказывается, нет еще, можно дальше работать, - пишет Ольга Сорокина в сообществе Барнаул 22.