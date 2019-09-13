На Алтае после землетрясения закрыли детсады и школы

Утром 13 сентября жители Республики Алтай и Алтайского края почувствовали явные подземные толчки. Сильнее всего колебания ощущались на высоте – жители многоэтажек сообщали о «прыгающих» стаканах, вазах и двигающейся мебели. Всего за час было зарегистрировано три толчка.

Эпицентр

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, эпицентр находился в 30 километрах севернее села Акташ в Улаганском районе. Первый толчок магнитудой 5,3 был зарегистрирован в 11.15. Буквально через 15 минут произошел второй - магнитудой 5,1. Школы и детсады на Алтае приостановили работу после третьего толчка магнитудой 3,6 - его зафиксировали в 11.53.

- Образовательные учреждения закрылись в четырех районах Республики Алтай. В Улаганском районе это 11 школ и девять детсадов, в Онгудайском районе в двух селах распустили две школы и детский сад. В Кош-Агачском районе закрылась одна школа и детский сад. В Шебалинском районе – одна школа. Всего домой отправились примерно три тысячи учащихся. Про повреждения зданий пока нет информации, но все объекты будут проверены перед возобновлением образовательного процесса, - рассказала пресс-секретарь министерства образования и науки Республики Алтай Анна Багырова.

Спасатели сообщили, что жизнедеятельность населения не нарушена, здания жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, а по дорогам спокойно можно проехать. Во всех населенных пунктах работают специальные группы, которые обследуют здания и сооружения на возможные повреждения из-за подземных толчков и оценивают опасность нахождения внутри.

Толчки в Алтайском крае

В соседнем Алтайском крае толчки почувствовали жители Барнаула, Бийска, Заринска.

- У меня квартира на девятом этаже. Я был дома, вдруг диван поехал в одну сторону, а я сам в другую. Я понял, что-то не так. Посмотрел на аквариум - в нем вода качается, - рассказал житель Барнаула Евгений Харитонов.

Но школы и детские сады в регионе работают в нормальном режиме, спасатели сообщают о том, что пострадавших и разрушений нет.

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