Еще один самолет задержали в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-10T09:05:25+03:00

Пассажиры смогут улететь в Москву только через 12 часов

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Авиалайнер Boeing 737-800 компании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Москву из Барнаула утром 10 октября, задержали на 12 часов из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, рейс «Барнаул - Москва» планировали отправить в 7:05 по местному времени. При приземлении предыдущего рейса из столицы возникла техническая неисправность. Самолет осмотрели авиатехники, а планировавшийся на нем вылет задержали до 19:00 в связи с ожиданием резервного судна.

На рейс было зарегистрировано 125 пассажиров. По информации из соцсетей, у самолета предположительно треснуло стекло в кабине пилотов.

Ранее вылет самолета «Аэрофлота» из Барнаула в Москву задерживался более чем на 11 часов по техническим причинам 4 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU