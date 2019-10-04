2019-10-04T07:41:43+03:00
Происшествия

Самолет из Барнаула задержали более чем на 11 часов

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В барнаульском аэропорту произошла задержка рейса. Самолет задержали более чем на 11 часов, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. По данным министерства, для пассажиров создали комфортные условия ожидания.

- Сегодня, 4 октября, по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта г. Барнаула, не вылетел рейс компании Аэрофлот направлением Барнаул-Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания, - отметили в минтрансе.

Изначально самолет должен был вылететь в 07:05, однако теперь ожидается, что новое судно вылетит в 19:30 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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