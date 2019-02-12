2019-02-12T09:20:28+03:00
Происшествия

Шесть человек упали с трапа при посадке в самолет в Барнауле

Площадка перед входом в воздушное судно неожиданно сложилась прямо под ногами пассажиров,четверо пострадавших находятся в городской больнице [видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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У одной из пострадавших подозрение на перелом позвоночникаУ одной из пострадавших подозрение на перелом позвоночникаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнаульском аэропорту шесть человек упали с трапа при посадке в самолет. ЧП произошло во вторник, 12 февраля. Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». По словам очевидцев, площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз.

Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

По даннным СУ СК на транспорте, четверых человек госпитализировали в городскую больницу №1, у одной из пострадавших врачи подозревают перелом позвоночника, еще у одного мужчины сломана нога. Те, кто получил незначительные ушибы, после осмотра согласились лететь дальше.

Как рассказали пассажиры рейса «Барнаул-Москва», посадка была объявлена в 7.05. Люди пошли пешком к самолету.

- В салон сразу не запускали, люди поднимались по трапу частями. Мы с женой и еще несколькими пассажирами стояли на площадке перед входом в салон. В какой-то момент перед самым заходом в самолет, площадка трапа просто сложилась. Все, кто там стоял, упали вниз. Моя жена оказалась внизу, на нее еще упали люди сверху. Я удержался наверху между лестницей и самолетом, оттолкнулся и сбежал вниз к жене, она даже встать не могла. Началась суета, люди бегали беспорядочно, ничего не было понятно. В итоге моя жена на своих ногах дошла до медпункта. Нам дали каталку, но она в ней не могла сидеть. Просили носилки, но их не было предоставлено, - рассказал муж пострадавшей девушки Сергей Ермолаев.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, врачи проводят обследование, по предварительным прогнозам, у нее перелом позвонков.

После происшествия в аэропорту начали внеочередную проверку технического состояния всех трапов.

- Администрация аэропорта приносит свои извинения и гарантирует оказание всего комплекса медицинских услуг. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции. Трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было, - сообщает краевой минтранс.

Тем временем, западно-сибирская транспортная прокуратура начала по факту ЧП проверку, а Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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