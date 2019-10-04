2019-10-04T12:40:05+03:00
Экономика

Иткульский спиртзавод возобновил производство

На предприятии уже работают несколько цехов
Анастасия Корягина
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На Иткульском спиртзаводе. Фото: www.itkul.ruНа Иткульском спиртзаводе. Фото: www.itkul.ru
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Несколько цехов начали работать на Иткульском спиртзаводе. На предприятии возобновилось производство спирта. Производственный процесс идет круглосуточно, сообщает «МК на Алтае».

В июне 2019 года завод признали банкротом по решению Арбитражного суда Алтайского края. Предприятие увязло в многомиллионных долгах, руководству нечем было платить зарплату рабочим. Также завод был должен «Промсвязьбанку» около 135 млн рублей. Предприятие собиралось уволить 200 человек. Фактически это поставило бы крест на жизни близлежащих сел, жители которых трудились на заводе.

Разрешить ситуацию помог губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В итоге начальство рассчиталось со всеми сотрудниками.

Сейчас, как сообщают рабочие, им регулярно платят зарплату. На какое время запустили производство, так как предприятие находится в плачевном состоянии. Надеяться стоит только на то, что завод выкупит новый собственник, который наведет порядок. Ранее также говорилось о возможности выкупа предприятия в собственность края.

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Прокуратура наблюдает за предприятием уже в течение года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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