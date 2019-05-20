Губернатор поручил сохранить Иткульский спиртзавод

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-20T16:02:30+03:00

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Губернатор Виктор Томенко поручил членам правительства изучить возможность выкупа имущества Иткульского спритзавода - алтайским бизнесом или в собственность края. И таким образом сохранить предприятие в рабочем состоянии.

«Нас интересуют рабочие места для 400 человек, проживающих там, и доходы краевого бюджета. Это 2 или 2,5 миллиарда рублей в зависимости от объемов производства», - сказал глава региона на аппаратном совещании 20 мая.

Председатель Алтайского краевого Засобрания Александра Романенко отметил, что если понадобится, FRPC готово принять необходимый нормативный акт, сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее спиртзавод объявил себя банкротом. Проблемы начались на предприятии после того, как обанкротилась группа компаний "Кристалл-Лефортово", в которую входит "Иткульский спиртзавод". После этого "Промсвязьбанк" - один из кредиторов компании, наложил арест на счета завода.

ИСТОЧНИК KP.RU