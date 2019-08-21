Сотрудники Алтайского моторного завода не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-21T15:52:55+03:00

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Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам Алтайского моторного завода. Люди не вышли на работу в знак протеста - им просто не на что ездить. За этим предприятием ведомство наблюдает уже в течение года.

В 2019 году завод получил семь представлений с требованием выплатить сотрудникам зарплату. В апреле предприятие обанкротилось. Последний раз деньги рабочие получали в июле - за май. За июнь и июль зарплата не выплачена, хотя представления об этом директор предприятия получил, сообщают "Вести-Алтай".

Сейчас по факту обращения сотрудников завода началась дополнительная проверка. Только за июль долг по зарплате составляет около 7 миллионов - деньги ждут 290 работников. За подобное грозит уголовная ответственность, но незначительные выплаты за июнь, все же были, поэтому материалы в СКР для возбуждения уголовного производства не направили.

Как пояснил представитель конкурсного управляющего завода, в ближайшие дни рабочим выдадут зарплату за июнь, а в сентябре – за июль. После этого людей переведут на новое юрлицо - якобы с целью реанимировать предприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU