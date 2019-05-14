Иткульский спиртзавод объявил себя банкротом

14 Май 16:31 2019-05-14T16:32:50+03:00

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Иткульский спиртзавод, который входит в холдинг "Кристалл-Лефортово" через арбитражный суд Алтайского края подал заявление о банкротстве. Информация об этом появилась на сайте ведомства 13 мая.

Ранее счета завода были арестованы по иску "Промсвязьбанка" к ГК "Кристалл Лефортово". Проблемы начались на предприятии после того, как обанкротилась группа компаний "Кристалл-Лефортово". После этого "Промсвязьбанк" - один из кредиторов компании, наложил арест на счета завода.

С предприятия требовали 134,7 млн руб. В марта появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. На призывы о помощи откликнулся губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и сотрудникам погасили долги по зарплате. Иткульский спиртзавод" работает с 1868 года, это одно из самых крупных предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU