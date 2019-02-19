Бывший антикоррупционер Алтайского края Вадим Надвоцкий отпущен домой

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-19T09:01:18+03:00

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Бывший начальник управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадим Надвоцкий, обвиняемый в получении взятки, находится под домашним арестом. Об этом информагентству «ТОЛК» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Об изменении меры пресечения бывший полицейский просил еще в ноябре 2018-го года, однако суд не удовлетворил его просьбу. В начале февраля Надвоцкий был переведен в лечебную часть СИЗО из-за состояния здоровья - у силовика обострилась язва. Возможно, что именно после этого его перевели под домашний арест.

Надвоцкий обвиняется по двум статьям УК РФ – получение взятки (ч. 6 ст. 290) и посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1). Его подозревают в получении пяти миллионов рублей. Последнее судебное заседание по делу полковника проходило 11 января, арест продлен до 14 апреля. Судебное заседание прошло 11 января.

В конце прошлого года также стало известно, что Евгений Гречишкин, которому было предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки, пошел на сделку со следствием. Экс-полицейского отпустили домой из-под стражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU