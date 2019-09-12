Дочь Александра Серова отдохнула в Горном Алтае

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-12T10:29:38+03:00

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Дочь известного певца Александра Серова в конце минувшего лета отдохнула в Горном Алтае. В частности, она побывала на Телецком озере, посмотрела на водопады. Фото девушка выложила в Инстаграме.

mishel_serova Заехали на водопады,листай карусель

- Как красива и величественна наша природа! Какая мощь и сила! - написал один из подписчиков. - Это хорошо, что Вы, Мишель, любите такие места, это же заряд бодрости и впечатлений на всю жизнь! Мало уже такой первозданной природы осталось в наших краях! Спасибо Мишель, что дарит нам эту возможность любоваться и наслаждаться этой красотой!

- Очень красивые места, даже заграница не нужна! - добавил другой.

Отметим, Алтай становится все более популярным местом отдыха для звезд. Так, минувшим летом в Горном побывали актер Никита Ефремов — сын Михаила Ефремова, телеведущий Валдис Пельш (он, кстати, перепутал Алтай и Камчатку и сказал, что в нашем регионе "великолепные крабы").

Также снимками из Горного Алтая в Инстаграме отметились олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун (беременная девушка отдыхала с мужем). И экс-участница "Дома-2" Евгения Феофилактова. Звезда потратила на отдых около 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU