В шапке и купальнике. Экс-участница «Дома-2» потратила больше 150 тысяч на отдых в алтайских горах

33-летняя модель, бизнесвумен и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова отдохнула на Алтае. Девушка жила вдали от цивилизации в горах. «Я в раю», - прокомментировала свое путешествие светская львица.

Отдых Евгении, судя по ее сообщениям в Instagram, длился около недели. Девушка летала на вертолете, мочила ноги в горной реке, любовалась водопадом, сидела в фитобочке и пыталась накормить лошадь.

evgeniyafeofilaktova Евгения Феофилактова на Алтае.

Все время Евгения жила в большом шатре в горах вдали от цивилизации. По ее словам, туда, где она отдыхала, можно прилететь и улететь только на вертолете. Девушка воспользовалась услугами компании «Алтай Авиа», которой принадлежал рухнувший в Телецкое озеро вертолет с местным предпринимателем Анатолием Банных и еще четырьмя людьми на борту.

- У нас был только спутниковый телефон. И больше никакой связи с миром, отдохнула просто нереально! - объяснила свое долгое отсутствие в сети Феофилактова.

evgeniyafeofilaktova Евгения Феофилактова на Алтае.

Непривычное для девушки горное солнце сыграло с ней злую шутку: она умудрилась обгореть.

- Такая тут странная погода, ночью и ранним утром холодно - в шапках ходим, а днем такая жара - уже в купальниках, - рассказала подписчикам бизнесвумен.

evgeniyafeofilaktova Евгения Феофилактова на Алтае.

Девушка постила и традиционные для Инстаграма фото еды: ее кормили оладушками со сгущенкой и кедровыми орехами, готовили плов в казане.

- Пять дней без телефона, без косметики, но этот отдых не сравнится ни с одним из всех тех, где я была, - поделилась впечатлениями от своего вояжа Евгения.

evgeniyafeofilaktova Евгения Феофилактова на Алтае.

Евгения Феофилактова призналась, что за неделю проживания отдала около 150 тысяч рублей. Полеты в горах на вертолете могли обойтись ей примерно в такую же сумму, а то и больше.

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