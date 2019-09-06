2019-09-06T11:10:16+03:00
Общество

Где смотреть салют на день города в Барнауле в 2019 году

САПОЖКОВА Александра
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Салют в БарнаулеСалют в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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7 сентября Барнаул отметит 289-летие со дня основания. Праздничные мероприятия завершатся салютами.

Начнутся фейерверки на день города в Барнауле в 2019 году в одно время - в 22 часа на следующих площадках:

- пл. Сахарова,

- парк культуры и отдыха "Центральный", пр. Социалистический. 11,

- парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 10-а,

- площадь перед ДК "Южный", пос. Южный, ул. Чайковского, 21,

- площадь Мира (пересечение ул. Исакова и ул. Островского),

- площадь у ДК Трансмаш, пр. Ленина, 152.

Напомним, что 7 сентября в городе будет работать масса праздничных площадок. Ожидаются концерты, мастер-классы, выставки, спортивные состязания и многое другое. Но праздничное настроение может испортить погода: синоптики передали +19...+21, временами небольшой дождь, грозу, юго-восточный ветер 5-10 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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