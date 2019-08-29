День города Барнаула 2019: какие дороги перекроют и как изменится движение транспорта

289-е "именины" Барнаула будут праздновать 7 сентября с размахом, культурная программа подготовлена в нескольких районах города. Чтобы обеспечить безопасность граждан на улицах, нужно ограничить движение и изменить маршруты транспорта. О том, какие дороги перекроют в День города в Барнауле 2019, рассказали в пресс-службе мэрии.

Какие дороги перекроют в День города в Барнауле 2019

- За неделю до основного празднования отмечать День города будут в Затоне, там уже 30 августа с 16.00 до 19.00 перекроют проезжую часть по ул. Водников, 11.

- Для подготовки к торжествам и репетиций 4, 5 и 6 сентября с 16.00 до 19.00 движение будет ограничено по пр-кту Социалистическому в районе площади Сахарова (от ул. Молодежной до ул. Мерзликина).

- 7 сентября с 8.00 до 22.30 проезда по площади Сахарова не будет.

- В день празднования пр-кт Ленина на участке от пл. Октября до ул. Никитина также будет недоступен для движения на транспорте с 9.00 до 19.00. Нечетную сторону главного проспекта города в границах улиц Молодежной и Димитрова откроют еще позже - в 21.00.

- В вечернее время на четной стороне пр-кта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова, где праздновать будут жители Октябрьского района, движение перекроют с 19.00 до 23.00.

- Если же вы решите проехать по улице Георгия Исакова в районе площади Мира – праздничной площадке Ленинского района, постарайтесь сделать это утром, дорогу перекроют в День города с 14.00 до 22.30.

Как будет ходить общественный транспорт в день города Барнаула 2019

В День города Барнаула 7 сентября общественный транспорт будет двигаться не так, как обычно. С 9.00 до 19.00 по проспекту Ленина на участке от пл. Октября до ул. Никитина большинство автобусов будут объезжать участок по пр-ту Комсомольскому. Некоторые автобусы пустят по пр.Красноармейскому. Некоторые автобусы с пр-кта Ленина переместятся на пр-кт Красноармейский.

- Маршруты №1, 10, 24, 25, 29, 35, 53, 109, 109 оп, 144 будут двигаться по схеме: пр-кт Ленина – ул. Никитина – пр-кт Комсомольский – ул. Советская, далее – по маршрутам, в обратном направлении: пр-кт Ленина (пр-кт Калинина) – ул. Советская – пр-кт Комсомольский – ул. Никитина – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.

- Маршруты №19, 20, 27, 55, 110 поедут так: пл. Спартака (ЛДП «Спартак – 2») – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршрутам, в обратном направлении: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – пл.Спартака (ЛДП «Спартак – 2»).

- Маршрутка №6 тоже изменит движение: ул. Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул. Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул. Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Анатолия.

- Маршрутка №41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.

- Троллейбусы №1, 7 по нечетной стороне будут доезжать лишь до пл.Победы. По четной стороне троллейбус №1 будет ездить от конечной остановки «Барнаульский зоопарк» до троллейбусного депо.

- Маршруты №1, №32, №35, №41, №50, №57, №58, №76 поедут следующим образом: пр-кт Ленина – ул.Северо Западная – пр-кт Калинина – малая проезжая часть пр-кта Космонавтов – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам, обратно – по маршрутам.

- Маршруты №25, №29 также изменят движение на участке: пр-кт Ленина – ул. Северо-Западная – пр-кт Калинина – пр-кт Космонавтов, далее – по маршруту, обратно – по маршруту.

На перекрытом участке ул. Георгия Исакова от четной стороны ул. Островского до нечетной также перестроится движение.

- Маршруты №24, №29 перестроятся: ул.Георгия Исакова – ул.Островского (четная сторона) – ул.Юрина – ул.Островского (нечетная сторона) – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту. Обратно: ул.Георгия Исакова – ул.Островского (нечетная сторона) – ул.Юрина – ул.Островского (четная сторона) – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту.

- Маршрут №6 поедет: ул.Георгия Исакова – ул.Островского (четная сторона) – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Антона Петрова – ул.Островского (четная сторона) – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту.

Важно

Не стоит забывать, в День города по традиции работу общественного транспорта продлят, чтобы довезти всех празднующих до дома. Автобусы и троллейбусы будут выстроены на пр-кте Ленина на остановке «пл. Советов». Трамваи будут ждать пассажиров на остановке «ул. Молодежная».

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