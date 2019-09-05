Праздничное авиашоу на День города в Барнауле могут отменить из-за плохой погоды

7 сентября в Барнауле состоится День города. В честь праздника запланирован показ получасового зрелищного авиашоу. Бесспорно, это один из самых крутых подарков для горожан. Посмотреть на фигуры высшего пилотажа придут тысячи барнаульцев. Но погода может испортить все намеченные планы.

Согласно афише, показательные выступления для жителей города начнутся в 16:00 на набережной Оби. Планируется шоу от спортсменов-парашютистов из Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ и авиагруппы «Лидер». Как стало известно «Комсомолке», они будут летать на самолетах Cessna, Remos и вертолетах Robinson.

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На 7 сентября алтайские синоптики передали дожди, местами грозы и ветер. В Барнауле будет +19...+21, временами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Именно с ветром и дождем связаны опасения жителей города по поводу возможной отмены авиашоу.

«Комсомолка» поговорила с руководителем Барнаульского авиаспортклуба Николаем Радостевым. По его словам, парашютисты могут прыгать максимум при 6 м/с.

«Более сильный ветер станет серьезным препятствием», - сказал Радостев.

Что касается авиаспортклуба «Лидер», то там не смогли точно сказать, станет ли возможная гроза с дождем и ветром препятствием для выступления.

«Погода - штука переменчивая», - сказал «КП-Барнаул» представитель авиаспортклуба.

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На данный момент пока ничего не отменяется, погоду будут оценивать непосредственно в День города утром и в обеденное время. Тогда и станет точно известно, состоятся прыжки парашютистов или нет.

Помимо авиашоу на барнаульской набережной можно будет поучаствовать в спортивном забеге по лестнице Нагорного парка с 11 до 14 часов, посмотреть выступления детских творческих коллективов, а с 19 до 21 часов послушать кавер-группу «One day band».

Традиционно праздник завершится салютом, который запустят в 22:00 на площади Сахарова.

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