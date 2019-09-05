2019-09-05T11:52:15+03:00
Общество

Праздничное авиашоу на День города в Барнауле могут отменить из-за плохой погоды

В честь праздника запланирован показ получасового зрелища
Анастасия Корягина
Поделиться:
Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

7 сентября в Барнауле состоится День города. В честь праздника запланирован показ получасового зрелищного авиашоу. Бесспорно, это один из самых крутых подарков для горожан. Посмотреть на фигуры высшего пилотажа придут тысячи барнаульцев. Но погода может испортить все намеченные планы.

Согласно афише, показательные выступления для жителей города начнутся в 16:00 на набережной Оби. Планируется шоу от спортсменов-парашютистов из Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ и авиагруппы «Лидер». Как стало известно «Комсомолке», они будут летать на самолетах Cessna, Remos и вертолетах Robinson.

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На 7 сентября алтайские синоптики передали дожди, местами грозы и ветер. В Барнауле будет +19...+21, временами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Именно с ветром и дождем связаны опасения жителей города по поводу возможной отмены авиашоу.

«Комсомолка» поговорила с руководителем Барнаульского авиаспортклуба Николаем Радостевым. По его словам, парашютисты могут прыгать максимум при 6 м/с.

«Более сильный ветер станет серьезным препятствием», - сказал Радостев.

Что касается авиаспортклуба «Лидер», то там не смогли точно сказать, станет ли возможная гроза с дождем и ветром препятствием для выступления.

«Погода - штука переменчивая», - сказал «КП-Барнаул» представитель авиаспортклуба.

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Авиашоу в Барнауле в августе 2019 года.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На данный момент пока ничего не отменяется, погоду будут оценивать непосредственно в День города утром и в обеденное время. Тогда и станет точно известно, состоятся прыжки парашютистов или нет.

Помимо авиашоу на барнаульской набережной можно будет поучаствовать в спортивном забеге по лестнице Нагорного парка с 11 до 14 часов, посмотреть выступления детских творческих коллективов, а с 19 до 21 часов послушать кавер-группу «One day band».

Традиционно праздник завершится салютом, который запустят в 22:00 на площади Сахарова.

Читайте также:

День города в Барнауле 2019: программа мероприятий (подробнее)

День города Барнаула 2019: какие дороги перекроют и как изменится движение транспорта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
В центре Барнаула разгуливают ондатры
Расписание электричек изменится на Алтае
В Алтайском крае появится третья федеральная трасса
На Алтае введены новые правила записи к врачу
В Барнауле будут судить пенсионерку, которая напилась, сбила рабочего и уехала
Сельскохозяйственная академия Китая заинтересована в сотрудничестве с Алтайским техуниверситетом
Алтайский депутат поддерживает запрет распространения слухов о прививках
В Алтайском театре представят пьесу, удостоенную премии Пулитцера
Команда инва-футболистов «Динамо-Алтай» стала чемпионом России
Нано-технологии по-барнаульски: дырявый рукав, наполняющий фонтан водой, отремонтировали веточками
Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле
Перед Днем города улицы Барнаула будут перекрываться для подготовки праздника
Памятник-самолет отремонтируют в Барнауле
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В Барнауле жильцам аварийного дома предлагают продавать квартиры за копейки
Городскую доску почета обновили в Барнауле
Дорогу от Научного городка до поселка Березовки перекроют на несколько часов
Улицу Красный Текстильщик перекроют в Барнауле
Бийский роддом №2 закрывать не будут
Лига дзюдо с центром в Барнауле: Иван Нифонтов представит президенту свой проект
Школьники и студенты вновь получили льготы на проезд в электричках
В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина
Экстремал прошел по канату, натянутому между корпусами АлтГУ
Студенты АлтГТУ стали лучшими в трудовом сезоне 2019 года
«Кросс наций» пройдет в Барнауле в День города
На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей