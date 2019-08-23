2019-08-23T15:40:16+03:00
Общество

День города в Барнауле 2019: озвучена программа мероприятий

Салют в День города в Барнауле 2019 прогремит 7 сентября в 22.00
САПОЖКОВА Александра
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День города в Барнауле: программа мероприятийДень города в Барнауле: программа мероприятийФото: Олег УКЛАДОВ
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В администрации определились с программой Дня города Барнаула 2019. Напомним, праздник пройдет 7 сентября.

Как сообщили в мэрии, главным местом развлечения традиционно станет площадь Сахарова, где пройдут масштабный концерт, парад российского студенчества, подведение итогов конкурса красоты «Мисс Барнаул».

В полдень откроется творческая площадка на набережной реки Оби. Выступлениями порадуют творческие коллективы, кавер-группы, Барнаульский духовой оркестр. На смотровых площадках лестницы Нагорного парка расположится выставка работ учащихся детских школ искусств. Там же пройдет мастер-класс по изготовлению керамики.

На Нулевом километре ожидается традиционный фестиваль национальных культур, а над акваторией Оби - демонстрационные полеты летчиков и парашютистов. В это же время на улице Мало-Тобольской можно будет полюбоваться экспозицией студенческих дизайн-проектов. Там же организуют ремесленную ярмарку.

В парке «Центральный» будет представлена выставка цветов и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Что касается спортивных мероприятий, на площади Советов в 11 часов откроется программа «Барнаул спортивный – город чемпионов». Затем стартует «Кросс Нации», а вечером - Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае». На террасах Нагорного парка состоится спортивный марафон.

Завершится День города в Барнауле 2019 в 22 часа фейерверками на пл. Сахарова и в районах города.

Отмечается, что праздничные площадки будут работать во всех районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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