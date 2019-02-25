2019-02-25T06:54:25+03:00
Общество

Лучший легкоатлет России показал непрезентабельный манеж АлтГТУ

Дарья САВЕНКО
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@sergey.shubenkov@sergey.shubenkov
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Лучший легкоатлет России в 2018 году Сергей Шубенков выставил на своей странице в Instagram фотографию манежа АлтГТУ и рассказал, почему он там не тренируется.

- Ну вот, примерно поэтому, мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трех лет назад - тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться, - написал спортсмен под фотографией, на которой он позирует на фоне потрепанного покрытия.

Внизу на английском языке он написал: «Именно поэтому мы не обучаемся в местном техническом университете».

Под постом люди начали спрашивать Шубенкова о том, может ли он как-то помочь восстановить покрытие манежа, однако легкоатлет оставил эти комментарии без внимания. Один из комментаторов написал «А почему сам не построишь манеж?», на что Шубенков ответил «А ты почему не строишь?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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