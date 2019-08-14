Вместо резины - паркет. В алтайском «политехе» рассказали, почему лишают легкоатлетов беговых дорожек

В АлтГТУ прокомментировали заявление алтайского чемпиона мира и Европы по бегу с барьерами Сергея Шубенкова о капитальном ремонте манежа. Спортсмен оказался возмущен тем, что у легкоатлетов края отберут единственный вариант с 200-метровой дорожкой для занятий зимой. Как выяснилось, этот вопрос уже решен, и на него не сможет повлиять министерство спорта.

В соответствии со стандартами

Как рассказал на брифинге начальник управления инвестиционного развития имущественных отношений АлтГТУ Федор Траутвейн, в манеже запланировали целый комплекс работ как внутренних, так и отделочных. Все началось с тех самых дорожек: они пришли в негодность, вуз стал судиться с подрядчиком и выиграл дело. Но подрядчик обанкротился, и ни восстановить покрытие, ни выплатить компенсацию не сможет.

- Нам нужно привести объект в соответствие с образовательными стандартами, обеспечить в него доступ лиц с ограниченными возможностями и так далее. Переоборудования под конкретный вид спорта не ведется, - заявил Федор Траутвейн.

Начальник управления инвестиционного развития имущественных отношений Федор Траутвейн.Фото: Анастасия Корягина

АлтГТУ получил деньги от своего учредителя – Министерства образования РФ. 14 августа 2019 года завершится аукцион по капитальному ремонту манежа. В течение двух ближайших дней станет известно, кто будет выполнять работы, которые должны быть завершены до 1 февраля 2020 года.

Никаких изменений в проект капремонта после окончания аукциона вносить нельзя – если торги признают состоявшимися, в манеже сделают ровно то, что указано в документах. Стоимость капремонта составит 21,8 млн рублей.

Судьба дорожек

По проекту в манеже оставят прямую дорожку с тремя секциями на 110 метров в резиновом покрытии. Вместо основного поля будет игровой паркет, а 200-метровую дорожку с возвышенностью уберут. Вернее, она останется, но без возвышенности и под паркетом. На покрытие нанесут соответствующую разметку. Но бегать по такой дорожке уже будут только студенты и любители – для профессиональных спортсменов нужна только качественная резина.

Состояние дорожек в манеже АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина

- Мы не должны ничего согласовывать с министерством спорта. Этот объект предназначен для удовлетворения потребностей вуза, это спортивный манеж, а не легкоатлетический. Не наша вина, что в крае больше нет альтернатив такому объекту, - считает начальник отделения физической культуры и спорта Александр Поляков.

Также из манежа исчезнут сектора для прыжков в длину и высоту. Студенты вуза от этого не очень пострадают – у них востребованы игровые виды спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, регби-7 и другие).

Манеж АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина

- Я согласен, что здесь в какой-то мере страдают интересы края, но вы не забывайте, что мы образовательное учреждение. Нам прежде всего нужно выполнять образовательные программы. Можно сказать, что между массовым спортом и спортом высоких достижений мы выбрали массовый, - сказал Федор Траутвейн.

В вузе считают, что паркет – достаточно износоустойчивый и современный материал. Качественная резина, по их словам, обошлась бы намного дороже.

Министр спорта Алексей Перфильев уже направил письмо на имя ректора с просьбой учесть интересы алтайских легкоатлетов, но вряд ли это поможет – ведь смета готова, конкурсная процедура на исходе. Сергей Шубенков в данной ситуации сможет найти альтернативу для тренировок в других городах России, а вот другие, менее именитые спортсмены - вряд ли. Альтернативой переоборудованному манежу останется только 80-метровая дорожка бывшего стрелкового тира Алтайского училища Олимпийского резерва, который тоже давно требует ремонта.

Читайте также:

Сергея Шубенкова лишают возможности нормально готовиться к Олимпийским играм

В своем аккаунте в Instagram Шубенков написал, что этот манеж - единственный объект в крае, где можно проводить соревнования по легкой атлетике зимой. Его плохое техническое состояние вызывает нарекания уже много лет. Вуз получил федеральные средства на его ремонт и решил провести масштабную реконструкцию за 21,8 млн рублей (подробнее)

Сергей Шубенков из-за обострения травмы пропустит этап «Бриллиантовой лиги»

На одном из стартов спортсмена зацепил ямаец Омар Маклеод, из-за чего легкоатлет упал на старте и получил легкие повреждения (подробнее)