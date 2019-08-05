Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-05T08:25:01+03:00

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Звезда «Дома-2» и Инстаграма Ольга Бузова выступит в Барнауле 3 октября. Она представит шоу «Принимай меня».

Билеты уже начали продавать. Самый дешевый стоит 1200 рублей, а самый дорогой – 3000. И это значительно дешевле, чем на представление поп-короля Филиппа Киркорова. Напомним, на его концерт можно было попасть аж за 9 тыс. рублей. Такая сумма почти равна прожиточному минимуму в Алтайском крае.

Отметим, что летом Ольга Бузова уже зажигала на Алтае на курорте Яровое. После концерта она поделилась своими эмоциями от города и выступления:

- Позади меня солёное озеро, куда стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить здоровье. Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей страны, - написала Бузова в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU