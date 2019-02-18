Билет на Филиппа Киркорова - по цене прожиточного минимума

18 февраля в Барнауле выступит Народный артист России Филипп Киркоров. Чтобы увидеть поп-короля, придется выложить кругленькую сумму. А именно – 9 тысяч рублей. Именно столько стоит очутиться в самой гуще событий и до мелочей рассмотреть костюмы и, собственно, самого Филиппа. Это цена билетов на первые ряды партера.

Однако может ли среднестатистический житель Барнаула, не говоря уже о периферии, позволить себе такую роскошь? Однозначно нет. Об этом свидетельствовали масштабы продаж на билетных сайтах. До момента закрытия онлайн-бронирования занятые места можно было пересчитать по пальцам. Оно и не удивительно.

Мы решили перевести билет на шоу Филиппа Киркорова в размере 9 тысяч рублей в другие категории. Итак, 9 тысяч рублей для барнаульцев - это:

- Ставка школьного педагога,

- Квартплата за два зимних месяца,

- Для многих жителей это размер их пенсии по старости,

- Прожиточный минимума пенсионера, установленного на 2019 год (сейчас он составляет 8669 рублей),

- 200 пакетов молока по 45 рублей (жирность 3,2%),

- Ежемесячное пособие на рождение (усыновление) первого ребенка (до 1,5 лет),

- 90 часов проката лыж,

- 45 стрижек в парикмахерской эконом-класса,

- Не менее 360 поездок на маршрутке. Если хотя бы по две в день (пять дней в неделю на работу и домой), то в сумме это аж 180 дней или в среднем около восьми месяцев. Если же вы пенсионер, то для вас билет на Киркорова можно приравнять к 15 месяцам безлимитных поездок в гости к любимым внучкам или на дачу к не менее любимым помидорам и огурчикам. А если брать лимитированный проездной, то вовсе 20 месяцев!

- Билет на самолет до Москвы и обратно (не в отпускной сезон),

- 409 кг алтайской гречки.