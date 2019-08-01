«Сдал позиции»: глава Барнаула занял 32-ю строчку в рейтинге российских мэров

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-01T04:49:31+03:00

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Мэр Барнаула Сергей Дугин занял 32-ю строчку в рейтинге глав городов России за июнь-июль текущего года. Исследование проводилось центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Всего в рейтинг вошли главы 88 российских городов. По мнению экспертов, Сергей Дугин серьезно сдал позиции в связи с выявленными фактами коррупции в горадминистрации..

- Почти сразу после увольнения его заместителя, Александра Алексеенко, последний был арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, был задержан бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников (освобожден от должности 18 июня). На рассматриваемый период также пришлось начало судебного разбирательства коррупционного дела другого городского чиновника, — руководителя МУП «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова, - пишет агентство.

Из положительного: экспертам понравилась информация о вхождении в состав Барнаула Павловского района. По их мнению, это прибавит городу дополнительные возможности.

- Среди позитивных для мэра новостей заявление врио региона Виктора Томенко, опровергшего информацию о грядущей отставке Сергея Дугина. Но сам факт, что главе приходится делать подобные заявления, не лучший признак для любого чиновника, - считают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU