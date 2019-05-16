Сергей Дугин опроверг слухи о своем уходе

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-16T09:44:19+03:00

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Глава Барнаула Сергей Дугин опроверг слухи о своей отставке.

Буквально накануне в некоторых СМИ появилась информация о возможной отставке Сергея Дугина с поста главы города и переходе его на другую не менее ответственную должность, а уже в четверг утром, 16 мая, некие неизвестные источники уже заявили об этом, как практически о состоявшемся событии.

Первыми на слухи, как и полагается, отреагировала пресс-служба мэрии. Там категорически исключили поданное Дугиным заявление об отставке, а спустя пару часов и сам Сергей Иванович во время выездного совещания дал комментарий:

- Я, так же как и вы, с интересом прочитал вчера (новость об отставке – прим.ред.), так же как и вы остался в неведении. Если будет принято решение – мы, как те солдаты. Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо же работать, надо готовиться к зиме. У нас есть планы и по «Барнаульскому водоканалу», и по СГК. Завтра будет заседание правительства, где тоже будут рассказывать о прохождении отопительного сезона 2018-19 годов.

Напомним, Барнаульская городская дума избрала Сергея Дугина главой города в конце 2015 года. Срок его полномочий составляет пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU