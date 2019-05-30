Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-30T09:07:26+03:00

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Утром в четверг, 30 мая, в Барнауле произошла серьезная авария, в результате которой один из ее участников перевернулся.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Партизанской и Некрасова. По их словам, столкнулись автомобили «Волга» и «Тойота Виста».

- В результате столкновения «Тойота» перевернулась на бок. Все живы, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

В городской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП. По их информации в результате столкновения никто не пострадал. Водители сами разобрались в происшествии и оформили аварию без участия сотрудников полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU