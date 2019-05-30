2019-05-30T09:07:26+03:00
Происшествия

Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Машина перевернулась в результате аварииМашина перевернулась в результате аварииФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 30 мая, в Барнауле произошла серьезная авария, в результате которой один из ее участников перевернулся.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Партизанской и Некрасова. По их словам, столкнулись автомобили «Волга» и «Тойота Виста».

- В результате столкновения «Тойота» перевернулась на бок. Все живы, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

В городской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП. По их информации в результате столкновения никто не пострадал. Водители сами разобрались в происшествии и оформили аварию без участия сотрудников полиции.

Читайте также:

В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев

Автомобиль такси разворотило в Барнауле

Водитель легковушки чудом выжил в жуткой аварии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Алтайского медуниверситета заложили можжевеловую аллею «Наше будущее»
Жителей Алтайского края обязали убирать за своими животными
5 млн рублей перечислил за адвоката Марии Бутиной экс-директор омского ТВ
Штормовое предупреждение передали по Алтайскому краю
Машину с похищенной лошадью задержали на Алтае
Барнаульский психолог рассказала, почему школьники проявляют жестокость
Выставка о Михаиле Калашникове открылась в барнаульском музее
В Барнауле грузовик сбил велосипедиста
Зарплаты подрастут: Доход бюджета Алтайского края превысил 101 млрд рублей
В Алтайском крае пройдет эко-акция по очистке озера Моховое
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
Автомобиль такси разворотило в Барнауле