Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии
Утром в четверг, 30 мая, в Барнауле произошла серьезная авария, в результате которой один из ее участников перевернулся.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Партизанской и Некрасова. По их словам, столкнулись автомобили «Волга» и «Тойота Виста».
- В результате столкновения «Тойота» перевернулась на бок. Все живы, - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».
В городской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП. По их информации в результате столкновения никто не пострадал. Водители сами разобрались в происшествии и оформили аварию без участия сотрудников полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU