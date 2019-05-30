2019-05-30T06:15:39+03:00
Общество

В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле на несколько дней закроют движение трамваев на участке улицы Попова. Это связано с реконструкцией тепловой сети на улице Попова в районе домов №99а, 99в. Об этом сообщают на официальном сайте города.

Так с 19:00 31 мая до 5:00 3 июня будет закрыто движение трамваев от улицы А. Петрова до Власихинской.

Как сообщает «Горэлектротранс», в эти дни трамваи будут по-другому:

7 маршрут – Депо №3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова, далее по маршруту на Кордон. Обратно - тем же маршрутом.

10 маршрут – ст. Пизвавод – ул. Власихинская – ул. Малахова – Поток – ул. С.Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ст. Пивзавод.

Трамвайный маршрут №2 будет закрыт.

К слову, в Барнауле уже начали ремонт главной магистрали – проспекта Ленина. Его заасфальтируют за 190 миллионов рублей. А чтобы ремонт главной городской магистрали доставил минимум неудобств барнаульцам, проезжую часть не будут полностью перекрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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