2019-05-29T08:53:01+03:00
Происшествия

Водитель легковушки чудом выжил в жуткой аварии

Анна СЕМИНА
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Авария в Бийске (фото со страницы: vk.com/avarcomdtp)Авария в Бийске (фото со страницы: vk.com/avarcomdtp)Фото: Анна СЕМИНА
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Водитель иномарки чудом выжил в аварии, которая с ним приключилась во вторник, 28 мая, в Бийске.

Как сообщает «Бийский рабочий», дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Иркутской. Иномарка на полной скорости врезалась в подметально-уборочную машину коммунальной службы. Масштабы аварии, исходя из снимков с места ДТП, поражают. Передняя часть легковушки полностью смята.

Очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» рассказывают, что водителю удалось чудом выжить. Информацию подтвердили и в Госавтоинспекции. По данным ведомства, ДТП произошло в 14.40 около дома №102 по улице Иркутской. 24-летний водитель Toyota Carina не выдержал безопасную скорость движения и врезался в трактор. Молодой человек получил травмы, с которыми ему потребовалась госпитализация, но при этом он выжил.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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