Автомобиль такси разворотило в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло вечером в среду, 29 мая, на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Водителя такси подрезали, он начал уходить от столкновения, но не смог и задел подрезавшего его, после чего машину перевернуло. Автомобиль получил серьезные повреждения. На место приехала «скорая помощь». Неизвестно, находился ли в такси пассажир.
Из-за аварии на том участке образовалась серьезная пробка, которая осложнила итак затрудненное движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU