Автомобиль такси разворотило в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:22 2019-05-30T03:22:57+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло вечером в среду, 29 мая, на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Водителя такси подрезали, он начал уходить от столкновения, но не смог и задел подрезавшего его, после чего машину перевернуло. Автомобиль получил серьезные повреждения. На место приехала «скорая помощь». Неизвестно, находился ли в такси пассажир.

Из-за аварии на том участке образовалась серьезная пробка, которая осложнила итак затрудненное движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU