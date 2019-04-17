2019-04-17T08:31:26+03:00
Общество

Лихачу на BMW за смерть троих людей дали 8,5 лет колонии-поселения

Пострадавшие намерены подать апелляцию
Анна СЕМИНА
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Александр РуденкоАлександр РуденкоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В среду, 17 апреля, в Барнауле вынесли вердикт по делу лихача на BMW Александра Руденко. Ему назначили 8,5 лет колонии-поселения.

Резонансное ДТП произошло в октябре прошлого года на проспекте Ленина. Пьяный Александр Руденко на BMW X6 на огромной скорости врезался в Renault Scenic, который двигался по улице Анатолия со стороны проспекта Социалистического. В результате сильнейшего удара скончалась молодая женщина, а также две девочки. Еще двоих мужчин госпитализировали. Один из них в итоге остался инвалидом.

- По словам гражданской жены одного из пострадавших, они недовольны вердиктом и обязательно будут подавать апелляцию, - сообщил корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» из суда.

Пострадавшие считают решение суда слишком мягким. Из-за него погибли три человека, а один до сих пор остается в больнице. Что касается самого осужденного, то он от последнего слова отказался. Помимо колонии-поселения суд обязал Александра Руденко выплатить пострадавшим моральную компенсацию.

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Спустя пять месяцев после резонансного ДТП в Барнауле на проспекте Ленина, в котором погибли две маленькие девочки и молодая женщина, состоялось первое судебное заседание. Обвиняемый в этой аварии 33-летний Александр Руденко так и не признал своей вины (подробнее).

Лихач на BMW, из-за которого погибли женщина и двое детей, был злостным штрафником

В городе лихача на BMW видели часто. По словам автомобилистов, у него был очень агрессивный стиль вождения (подробнее).

«Максимально строго!»: барнаульцы в петиции требуют наказать виновника жуткого ДТП

Автор петиции пишет: "Водитель имеет отношение к энергетической сфере, торгует топливом. Проживает на барнаульской Рублевке. Есть очень большая уверенность, что этот "человек" в кавычках, а иначе его не назовешь, попытается всеми средствами избежать ответственности за смерть людей" (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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