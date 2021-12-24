«Сорвано начало отопительного сезона»: следком возбудил дело после вопроса алтайского журналиста на пресс-конференции Путина

В ноябре этого года в Локтевском районе начались перебои с поставками угля для населения Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после проблем с углем в Локтевском районе. Соответствующая новость появилась на сайте ведомства поздним вечером 23 декабря после того, как барнаульский журналист на пресс-конференции президента РФ задала вопрос по поводу дефицита и роста цен на топливо в этом и еще нескольких районах края. По данным следователей, начало отопительного сезона все же было сорвано, хотя губернатор региона заявил, что все районы сезон начали вовремя.

- Ранее Председатель Следственного комитета поручал представить доклад о ходе проверки, проводимой по факту нарушения прав граждан региона. В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы надлежащего обеспечения населения теплоснабжением, - отметили в следкоме.

По данным следствия, во время начала отопительного сезона в ноябре этого года в районе начались перебои с поставками угля для населения. Жители жаловались на низкую температуру в домах, но «органы власти не смогли решить вопрос по теплоснабжению». Также следователи утверждают, что до сих пор люди не могут купить уголь в достаточном количестве.

После пресс-конференции президента губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что срыва отопительного сезона ни в одном из районов края не было.

- Александра Черданцева (главред «Политсибру», задавшая вопрос президенту на пресс-конференции 23 декабря, прим. ред.) сказала, что некоторые муниципалитеты Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за того, что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал, - отмечал глава региона.

Напомним, накануне в Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он устроил настоящий «разбор полетов» и вынес предостережение министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке за проблемы с отоплением в еще одном городе Алтайского края - Яровом. По факту халатности там так же возбудили дело.

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