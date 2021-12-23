Губернатор Томенко прокомментировал вопрос алтайской журналистки с пресс-конференции президента

По словам главы региона, все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал вопрос главреда “Политсибру” Александры Черданцевой насчет дефицита угля в регионе, который она задала президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 23 декабря. По словам главы региона, информация насчет того, что часть муниципалитетов не начали вовремя отопительный сезон, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Александра Черданцева сказала, что некоторые муниципалитеты Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за того, что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал, - подчеркнул губернатор.

Также он добавил, что в регионе есть резервный запас топлива, из которого муниципалитеты получают уголь в случае проблем. Остановок отопительного процесса в районах при этом не было.

- В этом сезоне расход угля из резерва края действительно повышенный, но сбоев не было ни разу. Вопрос был задан некорректно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают, - пояснил Виктор Томенко.

Жители частных домов в Алтайском крае получают уголь из Кузбасса и Казахстана от частных заготовительных компаний. Тем, кто не смог или не захотел купить уголь летом, осенние цены ударили по карманы - топливо подорожало более чем в полтора раза - на 60%. Кроме того, районные власти допустили перебои с поставками угля для населения в сентябре-октябре. В свою очередь краевые власти вмешались и помогли муниципалитетам: уголь из резерва распределили между нуждающимися жителями.

В настоящий момент поставки угля налажены - уголь есть во всем регионе, но по высоким ценам, из-за чего и остаются недовольны жители.

- Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день, - подытожил глава региона.

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