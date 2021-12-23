Журналист из Алтайского края задала вопрос на пресс-конференции Путина в связи с дефицитом угля в регионе

Александра затронула тему дефицита угля в муниципалитетах. Скриншот прямого эфира пресс-конференции Владимира Путина

Сегодня, 23 декабря, проходит большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из журналистов, которая задала вопрос главе государства, стала Александра Черданцева.

Александра затронула тему дефицита угля в муниципалитетах. Поводом для этого стали перебои с поставками топлива в нескольких районах Алтайского края. Ситуация получила большой резонанс в СМИ и общественности нашего региона.

- Алтайский край, как и многие регионы страны, столкнулся с тем, что муниципалитеты вовремя не смогли начать отопительный сезон: кто-то из-за того, что был дефицит, кто-то из-за подорожания. Вопрос даже не в том, кто виноват, а что делать? Что может сделать федеральная власть для того, чтобы помочь регионам жить в новых условиях с новыми ценами на уголь? - спросила главред алтайского издания у президента.

Как рассказала журналист “Комсомолке”, во время пресс-конференции она испытала серьезное волнение. По её словам, она сама выросла в селе и понимает, насколько непросто собрать деньги на начало отопительного сезона.

Напомним, ранее проблемы с дефицитом угля возникли в в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском, Змеиногорском и некоторых других районах. Однако сложнее всего сложилась ситуация в Локтевском районе. Там жители, чтобы протопить дома, даже начали пилить деревья и разбирать дома на доски. После освещения проблемы председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по этому поводу. Также проверку организовала прокуратура.

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