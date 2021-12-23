Заместитель генпрокурора РФ устроил «разбор полетов» алтайскому министру Химочке

Поводом для недовольства работой министра стал очередной сбой в отопительном сезоне в Яровом Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он вынес предостережение министру промышленности и энергетики региона Вячеславу Химочке за очередной сбой в отопительном сезоне в городе Яровое.

- По поручению федерального центра возбуждено уголовное дело по халатности в отношении нерадивых чиновников из числа муниципальных служащих, которые, я убежден в этом, должны быть отстранены от занимаемых должностей. Но часть этой ответственности, которая напрямую поставила под угрозу обеспечение жителей Яровое услугами теплоснабжения надлежащего качества, лежит на вас, как на региональном министре, - сказал Демешин.

В ноябре на ТЭЦ Ярового начали выходить из строя котлы, в результате в морозы температура в домах людей начала опускаться.

Ранее Химочка заявлял, что основной причиной произошедшего стал недостаточный контроль со стороны главы города за работой и подготовкой к зиме местной ТЭЦ (на мэра и руководителя ТЭЦ впоследствии завели уголовные дела). Это же он повторил на встрече с замом генпрокурора.

- В этом году главой Ярового и руководством станции был ослаблен контроль за ремонтом станции, тем не менее, со стороны регионального правительства были приняты меры: с ноября 2019 годы направлено более 580 млн рублей на приобретение топлива (…). В настоящее время разработано техзадание на подготовку технико-экономического обоснования для того, чтобы понять, что вообще с этой станцией дальше делать. Либо ее реконструировать, либо вкладывать огромные деньги на строительство новой. 24 декабря будет утвержден бюджет Ярового и сразу в этот день будут объявлены торги, - объяснил министр.

Однако слова министра не убедили представителя генеральной прокуратуры, и тот пообещал Химочке, что он пойдет по статье о халатности вслед за муниципальными чиновниками.

- Я крайне не согласен с тем, что министерство надлежащим образом выполняет свои функции. За эти неполные два года (режим ЧС ввели в Яровом в 2019 году - прим. авт.) горы можно свернуть. Вы не решаете этот вопрос. Если люди замерзнут в этом году, и если детишки пойдут в больницы с пневмонией – вы пойдете под уголовную ответственность вместе с должностными лицами из Ярового, - предостерег Дмитрий Демешин Вячеслава Химочку.

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